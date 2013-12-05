Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать простой дизайн и натянуть на движок вебасиста, настроить работоспособность модулей, возможно немного вмешаться в код. Оплата – по факту выполнения проекта, если ...
Верстка одностраничного сайта
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
+ Соблюдение стандартов W3C
PSD будет выслан исполнителю.
Просьба указывать стоимость и сроки
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