Верстка одностраничного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок239 просмотров

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

+ Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

+ Соблюдение стандартов W3C

PSD будет выслан исполнителю.

Просьба указывать стоимость и сроки

11 лет назад
lifestory
38 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Cianos
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$20
1 день
Грамотные исполнитель, сделал все качественно в срок, даже раньше. Приятно работать.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Очень доволен сотрудничеством

Заявки фрилансеров

Cianos
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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