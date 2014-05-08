Верстка 2-х страницу. Главная, внутренняя страницы Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android). Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. Аккуратный, логичный, продуманный код. Сроки ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужно внести изменения CMS Simpla Есть товар на который надо указать скидку. Когда скидка будет указана на товаре должен быть лейбл. Задача: 1. Добавить checkbox (Скидка ) на подобие Акции и рекомендованный товар при добавление нового ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Имеется landing page сделанны в adobe Muse Надо переверстать в : + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Аккуратный, логичный, продуманный код. + Соблюдение стандартов W3C. Убрать все лишнии ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Верстка 2-х страницу. Главная, внутренняя страницы Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android). Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. Аккуратный, логичный, продуманный код. Шапка ...Завершен9 лет назад
Верстка 1 страницы + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Аккуратный, логичный, продуманный код. + Соблюдение стандартов W3C. Исходник вышлю исполнителю. Обязательно Сроки и Стоимость.Завершен9 лет назад
- $10
Добрый день! CMS Modx Evo Реализован Заказ обратного звонка, пробывал сделать в fancybox возникают сложность, fancybox отказывается правильно работать. Так же на сайте есть lightbox. Надо выяснить почему не работает модальное окно, найти ошибку исправить и заставить работать ...Завершен9 лет назад
- $10
Добрый день! На сайте не работает Модальное окно fancybox. При нажатие на Ссылку Заказать обратный звонок происходит загрузка модального окна, но после чего окно переходит на полную страницу Тип загрузки модального окна iframe Задача посмотреть и ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется Страница в html виде сделанная в Adobe Muse Нужно: -Переверстать страницу в красивый читабельный код. -Убрать ненужные теги и скрипты которые там есть -Меню верхнее боковое привести в виде -Сделать блочную версту div Разбив по блокам Верхняя часть, ...Завершен9 лет назад
Сверстать 2 страницы Главная Внутреняя + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Аккуратный, логичный, продуманный код. + Соблюдение стандартов W3C. Верхнее меню выпадающее Главная страницы: Реализовать Слайдер. Текст должен быть независим от ...Завершен10 лет назад
Форма сама готова. html Нужно сделать: -Проверку на заполненные поля. -Проверку на выделенные radio button -Проверка на выбранное поле из выпадающего списка -Вывод сообщение об ошибке. -Вывод сообщение об успешной отправке сообщение. - Вывод сообщений об ошибки прям над полями формы - Выделение ...Завершен10 лет назад
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Соблюдение стандартов W3C Исходник будет выслан Исполнителю. Подробное описание так же будет выслано. От Вас сроки и цена.Завершен10 лет назад
Сверстать 1 страницу для сайта. + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Соблюдение стандартов W3C В макете: Телефон и Адрес, надо сдвинуть ближе к центру на уровне с баннером Меню: При ...Завершен10 лет назад
Для сайта надо подобрать ключевые слова Сайт http://lotosteks.ru Кол-во от 10 до 25 будет несколько направлений. Вот некоторые из них Текстиль Постель не белье Полотенце Халаты Одеяла Готов выслушать ваши предложение. Указывайте пожалуйста цены. Так же готов вы слушать предложение для составление фраз ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Соблюдение стандартов W3C PSD будет выслан исполнителю. Просьба указывать стоимость и срокиЗавершен10 лет назад
Есть шаблон пропуска. На нем должно быть Фотография, Ф.И.О., Должность. 1. Возможность загрузки фотографии (формат:bmp,jpg,png,gif,) -Фотография должна вставляться в нужный ей раздел. 2. Поля Ф.И.О. и Должность должны там где нарисованы на шаблоне. 3. Фоном будет являться файл прикрепленный. 4. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужна написать скрипт который будет показывать кол-во дней. 1. Кол-во дней до начала события После того как настало событие, показывает сколько дней осталось до конца события Пример: Весенний призыв начинается с 1 апреля по 15 мая. Счетчик должны показать сколько ...Завершен11 лет назад
Нужно сверстать страницу на divах c разделением на блоки. 1. Меню должно быть выпадающим списком. 2. Где список клиентов, желательно при наведение что бы они были цветные. 3. Под меню должен быть слайдер. 4. Кроссбраузерность. 5. Написание простого, читабельного кода Верстка ...Завершен11 лет назад
Добрый день! нужен скрипт рассылки по email. Скрипт должен работать на текстовом документе. 1. Скрипт для подписки на рассылку. - проверка на существующий email - проверка на корректность введенного email-a - сообщение об успешной подписки. 2. Скрипт для ...Завершен11 лет назад
- $15
Создание формы загрузки изображения, без перезагрузки страницы. 1. Загрузка изображения без перезагрузки страницы 2. Создание привьюшек. 3. Возможность указание размера привьюшек. 4. Возможность загрузки до 5 изображений. 5. Создание нового имени для загружаемого изображения. 6. Загрузка производится в папку, возможность указание ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Создать каталог 1.Создание Категорий (Автомобили, Телефоны и т.д.) + Удаление и Редактирование 2. Вывод категория в виде ссылок на страницу 3.Загрузка информации в категорию. Выбор категории через В загрузку входит (Загрузка Изображение, +3 поля) (при загрузки изображение обязательно ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад