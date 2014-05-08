lifestory

Александр lifestory

 
36 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Верхстка 2-х страниц из PSD

    Верстка 2-х страницу. Главная, внутренняя страницы Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android). Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. Аккуратный, логичный, продуманный код. Сроки ...

    AndroidiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать simpla cms

    Добрый день! Нужно внести изменения CMS Simpla Есть товар на который надо указать скидку. Когда скидка будет указана на товаре должен быть лейбл. Задача: 1. Добавить checkbox (Скидка ) на подобие Акции и рекомендованный товар при добавление нового ...

    Simpla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Переверстать landing page сделаный в Adobe Muse

    Добрый день! Имеется landing page сделанны в adobe Muse Надо переверстать в : + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Аккуратный, логичный, продуманный код. + Соблюдение стандартов W3C. Убрать все лишнии ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка 2-х страниц

    Верстка 2-х страницу. Главная, внутренняя страницы Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android). Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. Аккуратный, логичный, продуманный код. Шапка ...

    AndroidiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка 1 Страницы

    Верстка 1 страницы + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Аккуратный, логичный, продуманный код. + Соблюдение стандартов W3C. Исходник вышлю исполнителю. Обязательно Сроки и Стоимость.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Реализовать Заказ обратного звонка в Модальном окне

    $10

    Добрый день! CMS Modx Evo Реализован Заказ обратного звонка, пробывал сделать в fancybox возникают сложность, fancybox отказывается правильно работать. Так же на сайте есть lightbox. Надо выяснить почему не работает модальное окно, найти ошибку исправить и заставить работать ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Не работает Модальное окно fancybox

    $10

    Добрый день! На сайте не работает Модальное окно fancybox. При нажатие на Ссылку Заказать обратный звонок происходит загрузка модального окна, но после чего окно переходит на полную страницу Тип загрузки модального окна iframe Задача посмотреть и ...

    MODX
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переверстать страницу сайта

    Имеется Страница в html виде сделанная в Adobe Muse Нужно: -Переверстать страницу в красивый читабельный код. -Убрать ненужные теги и скрипты которые там есть -Меню верхнее боковое привести в виде -Сделать блочную версту div Разбив по блокам Верхняя часть, ...

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка 2 страницы

    Сверстать 2 страницы Главная Внутреняя + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Аккуратный, логичный, продуманный код. + Соблюдение стандартов W3C. Верхнее меню выпадающее Главная страницы: Реализовать Слайдер. Текст должен быть независим от ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Форма для отправки сообщения доработка

    Форма сама готова. html Нужно сделать: -Проверку на заполненные поля. -Проверку на выделенные radio button -Проверка на выбранное поле из выпадающего списка -Вывод сообщение об ошибке. -Вывод сообщение об успешной отправке сообщение. - Вывод сообщений об ошибки прям над полями формы - Выделение ...

    JavascriptHTMLjQueryAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка одной страницы

    + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Соблюдение стандартов W3C Исходник будет выслан Исполнителю. Подробное описание так же будет выслано. От Вас сроки и цена.

    Верстка одной страницы
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка одностраниченого сайта

    Сверстать 1 страницу для сайта. + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Соблюдение стандартов W3C В макете: Телефон и Адрес, надо сдвинуть ближе к центру на уровне с баннером Меню: При ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подобрать ключевые слова для сайта

    Для сайта надо подобрать ключевые слова Сайт http://lotosteks.ru Кол-во от 10 до 25 будет несколько направлений. Вот некоторые из них Текстиль Постель не белье Полотенце Халаты Одеяла Готов выслушать ваши предложение. Указывайте пожалуйста цены. Так же готов вы слушать предложение для составление фраз ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта

    + Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+). + Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода. + Соблюдение стандартов W3C PSD будет выслан исполнителю. Просьба указывать стоимость и сроки

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скрипт для печати шаблонов на пропуска.

    Есть шаблон пропуска. На нем должно быть Фотография, Ф.И.О., Должность. 1. Возможность загрузки фотографии (формат:bmp,jpg,png,gif,) -Фотография должна вставляться в нужный ей раздел. 2. Поля Ф.И.О. и Должность должны там где нарисованы на шаблоне. 3. Фоном будет являться файл прикрепленный. 4. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отсчет дней

    Нужна написать скрипт который будет показывать кол-во дней. 1. Кол-во дней до начала события После того как настало событие, показывает сколько дней осталось до конца события Пример: Весенний призыв начинается с 1 апреля по 15 мая. Счетчик должны показать сколько ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка страницы

    Нужно сверстать страницу на divах c разделением на блоки. 1. Меню должно быть выпадающим списком. 2. Где список клиентов, желательно при наведение что бы они были цветные. 3. Под меню должен быть слайдер. 4. Кроссбраузерность. 5. Написание простого, читабельного кода Верстка ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт рассылки по email

    Добрый день! нужен скрипт рассылки по email. Скрипт должен работать на текстовом документе. 1. Скрипт для подписки на рассылку. - проверка на существующий email - проверка на корректность введенного email-a - сообщение об успешной подписки. 2. Скрипт для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Форма загрузки изображений AJAX

    $15

    Создание формы загрузки изображения, без перезагрузки страницы. 1. Загрузка изображения без перезагрузки страницы 2. Создание привьюшек. 3. Возможность указание размера привьюшек. 4. Возможность загрузки до 5 изображений. 5. Создание нового имени для загружаемого изображения. 6. Загрузка производится в папку, возможность указание ...

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Каталог

    Создать каталог 1.Создание Категорий (Автомобили, Телефоны и т.д.) + Удаление и Редактирование 2. Вывод категория в виде ссылок на страницу 3.Загрузка информации в категорию. Выбор категории через В загрузку входит (Загрузка Изображение, +3 поля) (при загрузки изображение обязательно ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Ruenes
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Верхстка 2-х страниц из PSD
Александр дал четкое ТЗ. За дополнительную работу оплата была отдельно. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
Отличная работ! Работа выполнена качественно и в срок. Приятно было поработать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
ustasby
Сергей 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов
$30
10 баллов
8 лет назад
Доработать simpla cms
Еще один хороший человек встретился на тернистом пути фриланса.
Отлично выполнил работу! Качественно, все в срок, все полностью по ТЗ. Приятно было сотрудничать. Рекомендую
Ответный отзыв
joom-master
Станислав 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка 2-х страниц
Приятно было поработать с Александром, хороший заказчик. Все четко по ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.
Отличный Исполнитель, все качественно в срок, адекватные цены, качественный, читабельный код.
Ответный отзыв
psixodyb
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов(-2)
$15
10 баллов
9 лет назад
Верстка 1 Страницы
Хороший работодатель!
Отличный исполнитель, работа выполнена в срок,качественно, вовремя выходил на связь, все просьбы были выполнены без лишних вопросов. Рекомендую.
Ответный отзыв
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
27 минут назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Реализовать Заказ обратного звонка в Модальном окне
Хороший заказчик - внятный, четкий и ясно выражающий свои требования к работе исполнителя. Крайне рекомендую. Спасибо за приятное сотрудничество!
Спасибо за работу, которая выполнена качественно, быстро и в сроки. Приятно работать с человеком,который знает и умеет грамотно выполнить поставленную задачу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв