Верстка лендинг-пэйдж

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок180 просмотров

Макет предоставим. Сроки сжатые.

Необходима рабочая кнопка заказать звонок.

кто сможет быстро?

11 лет назад
maxidenn
43 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
111 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка под вебасист

    $120

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать простой дизайн и натянуть на движок вебасиста, настроить работоспособность модулей, возможно немного вмешаться в код. Оплата – по факту выполнения проекта, если ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать сайт на joomla 2.5

    Необходимо Сверстать сайт на joomla 2.5 или на wordpress картинка главной в приложении. В слайдере четыре картинки. Пункты Меню ведут на материалы. Калькулятор работает.

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка макетов – строительная лаборабория

    $250

    Верстка макетов – строительная лаборабория Ищу профессионала своего дела, которому не нужно будет объяснять как верстать и чем качественная верстка отличается от Г. 20-30 лет, Постоянное нахождение в рабочее время ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка одной страницы

    $50

    ТЗ верстки сайта. Имеется страница сайта, на основании которой будет строиться весь будущий дизайн. 1.Необходимо грамотно сверстать страницу (все кроме поля контента, контент надо будет верстать уже по месту для каждой ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка сайта на Wordpress

    $130

    Нужна верстка сайта и натяжка на CMS. Предпочтение Wordpress, но если вы можете работать профессиоанльно с другими CMS - рассмотрю варианты. Изображение главной в приложении + 5 категорий похожего плана. ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно верстка 3 страниц. Wordpress

    $100

    Добрый день Необходимо сверстать страницы на сайте goo.gl/gRcpUq На хостинге уже установлен CMS и распакована необходимая тема Всего получится 1) Главная ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подогнать по дизайну и сверстать готовые элементы

    Есть готовые элементы дизайна для сайта с shutterstock. (навигационная панель, кнопки, и др.) Нужно подогнать это все по цветам в готовый шаблон . Подобрать желаемые цвета в готовом шаблоне в некоторых местах. Сверстать ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо сверстать 1 страницу

    Есть PSD страницы. Надо сверстать в div. Есть ещё внутренние страницы (их оговариваем отдельно). Интересует стоимость и сроки. Требование к верстке 1. div - верстка 2. CSS 3 ...

    CSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад