Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать простой дизайн и натянуть на движок вебасиста, настроить работоспособность модулей, возможно немного вмешаться в код. Оплата – по факту выполнения проекта, если ...
Верстка лендинг-пэйдж
Макет предоставим. Сроки сжатые.
Необходима рабочая кнопка заказать звонок.
кто сможет быстро?
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