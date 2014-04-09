Cianos

Алексей Cianos

 
36 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
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Отзывы заказчиков
ZNTeam
Максим 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$16
10 баллов
9 лет назад
Верстка HTML + CSS + слайдер
Сделал качественно, быстро и за приемлемые деньги. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Всем советую!
Отличный заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Заверстать макет одностраничника.
Алексей справился с задачей раньше заявленного срока и это при умеренной цене за работу. Качество верстки - высшее! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, побольше бы таких! Рекомендую!
Ответный отзыв
Setimka
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Верстка лендинга
Алексей молодец! Работа выполнена очень быстро и за небольшую цену. Рекомендую!
Отличный заказчик! Четкое т.з, моментальная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
pro100game
Дмитрий 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сверстать landing page
Алексей (Cianos) - Отличный исполнитель, все сделано быстро, качественно и без лишних вопросов. Работой доволен и в будущем обращусь именно к Алексею ! Всем рекоменую как хорошего, порядочного исполнителя.
Отличный заказчик! Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
sourcettyru
Александр 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Верстка страницы сайта
Алексей выполнил работу быстро, недорого. Кроме того, сотрудничество с ним способствовало моему развитию, как заказчика. Благодарю за работу!
Хороший заказчик, всегда настроенный на конструктив. Приятно было сотрудничать
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