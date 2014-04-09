Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
9 лет назад
Сделал качественно, быстро и за приемлемые деньги. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Всем советую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Рекомендую!
$35
10 баллов
10 лет назад
Алексей справился с задачей раньше заявленного срока и это при умеренной цене за работу. Качество верстки - высшее! Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, побольше бы таких! Рекомендую!
$30
10 баллов
10 лет назад
Алексей молодец! Работа выполнена очень быстро и за небольшую цену. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое т.з, моментальная оплата. Рекомендую!
$40
10 баллов
10 лет назад
Алексей (Cianos) - Отличный исполнитель, все сделано быстро, качественно и без лишних вопросов. Работой доволен и в будущем обращусь именно к Алексею ! Всем рекоменую как хорошего, порядочного исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$20
10 баллов
10 лет назад
Алексей выполнил работу быстро, недорого. Кроме того, сотрудничество с ним способствовало моему развитию, как заказчика. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда настроенный на конструктив. Приятно было сотрудничать