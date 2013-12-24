На сайте demet.com.ua справа есть колонка "Другие товары", но картинки и текст выравнены по левому краю, надо сделать по центру и добавить сверху и снизу пустые интервалы, т.к. сливается с "В корзину". Сайт на joomla ...
Сверстать 1 внутреннюю страничку
Нужно сверстать 1 простую внутряшку, макет вышлю исполнителю.
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