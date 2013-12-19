Выравнять текст и картинки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок210 просмотров

На сайте demet.com.ua справа есть колонка "Другие товары", но картинки и текст выравнены по левому краю, надо сделать по центру и добавить сверху и снизу пустые интервалы, т.к. сливается с "В корзину". Сайт на joomla 2.5. От фрилансера обязательно наличие отзывов.

Joomla
11 лет назад
toolsukr
Юрий 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$6
1 день
Спасибо Максиму за очень быструю и профессиональную работу. Довольны.
Сотрудничеством с Юрием доволен. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Переверстать 2 сайта

    $250

    Добрый день, Господа фрилансеры, есть 2 сайта novabook и puzzlelife нужно изменить концепцию сайтов. дизайн останется тот же. по крайней мере у первого сайта. 1-й ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать 6 шаблонов

    Здравствуйте! Перез версткой нужно согласовать стоимость и сроки. Было бы очень предпочтительно получить заглавную страницу уже сегодня, остальные в ближайшие день-два. Верстаем до IE8, актуальный webkit и ...

    CSSUbuntu
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка проекта joomla 2.5

    $100

    Необходимо отверстать проект. макеты прикреплены. в качестве каталога используется стандартный компонент материалов. необходимо написать, с нуля, шаблон сайта. все необходимые шаблоны компонентов/модулей вынести в папку html шаблона, чтобы обновление движка ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка проекта

    $100

    Добрый день. Нужна html вёрстка нескольких несложных страниц. Требования стандартные — кроссбраузерность (ие 8+, хром, мозила, сафари, опера), кроссплатформенность (iOS, Android) и максимальное количество элементов свёрстанное через css ...

    AndroidCSSHTMLiOS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать две страницы

    $40

    Нужно сверстать две страницы. (товар+категория). Требования: чистый код, html5 доктайп. Кроссбраузерность: firefox, opera, chrome, ie последних версий. ie 7-8 - тоже нужно, но с поправками на отсутсвие css3, т.е. ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Адаптивная вёрсткка 6 страниц Интернет магазин

    Нужна адаптивная вёрстка на 6 страниц+ форма выпадающего поиска. Вёрстку нужно сделать средствами bootstrap3 Есть макеты для ширины 1170px Есть макеты для ширины 768px Просьба присылать примеры ваших работ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстальщик лендингов на постоянной основе

    Требуется верстальщик для постоянного сотрудничества. Задача: кроссбраузерно верстать сайты в хтмл+цсс, без дополнительных наворотов. Знания javascript приветствуются, но не обязательны. Примеры: http://nicerdicer.in.ua http://pest-reject.in.ua http://starmaster.in.ua http://handgum.com.ua ...

    JavaScript
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • HTML-верстка сайта + работа с шаблонами Django

    $250

    Привет. Необходимо сверстать сайт и натянуть на готовый бэкенд на Django (python). Нужен опытный верстальщик с минимальным знанием серверных языков (PHP или Python/Django), опытом работы над шаблонными сайтами визитками. ...

    DjangoHTMLPHPPython
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад