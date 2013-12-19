Выравнять текст и картинки

На сайте demet.com.ua справа есть колонка "Другие товары", но картинки и текст выравнены по левому краю, надо сделать по центру и добавить сверху и снизу пустые интервалы, т.к. сливается с "В корзину". Сайт на joomla 2.5. От фрилансера обязательно наличие отзывов.