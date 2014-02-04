Верстка проекта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок240 просмотров

Добрый день. Нужна html вёрстка нескольких несложных страниц.

Требования стандартные — кроссбраузерность (ие 8+, хром, мозила, сафари, опера), кроссплатформенность (iOS, Android) и максимальное количество элементов свёрстанное через css

Макеты можно посмотреть здесь https://www.dropbox.com/sh/n2cj2qrm9lemt7c/ZCvZKhCILk

Дедлайн воскресенье-вечер, понедельник утром. По бюджету расчитываю до 3000 рублей. Оплата киви или вебмани.

Жду предложений.

AndroidCSSHTMLiOS
11 лет назад
gleb1989
Глеб 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$80
1 день
Качественно и недорого! Рекомендую!
Приятно работать с Глебом, приятный человек в общении, оплата по факту! Такого заказчика не редко встретить. Спасибо!

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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