необходимо поправить html и css за предыдущим работником либо написать с нуля. работа должна быть валидной, одинаково правильно отображаться во всех приличных броузерах. работы на 3 дня + быть готовым к мелким правкам ...
Помощь по верстке.
Здравствуй Марк.
Не так давно вы мне делали верстку шаблона.
После верстки появились некоторые проблемы.
Так, когда изменяешь или редактируешь статью в админ панели начинают высвечиваться комментарии, хотя на самом деле коментариев нет.
Они учитываются и складируются и после редактирования их нужно одобрять. Так же указывается количество несуществующих коментариев.
и еще одна проблемка.
При общении на форуме меня попросили установить баннер форума.
Я не смог этого сделать не в меню справа (пробовал ввести другие значения)
Не в подвале.
Надеюсь на вашу помощь.
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