Помощь по верстке.

Здравствуй Марк.

Не так давно вы мне делали верстку шаблона.

После верстки появились некоторые проблемы.

Так, когда изменяешь или редактируешь статью в админ панели начинают высвечиваться комментарии, хотя на самом деле коментариев нет.

Они учитываются и складируются и после редактирования их нужно одобрять. Так же указывается количество несуществующих коментариев.

и еще одна проблемка.

При общении на форуме меня попросили установить баннер форума.

Я не смог этого сделать не в меню справа (пробовал ввести другие значения)

Не в подвале.

Надеюсь на вашу помощь.