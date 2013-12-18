Реализовать html и css

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок113 просмотров

необходимо поправить html и css за предыдущим работником либо написать с нуля.

работа должна быть валидной, одинаково правильно отображаться во всех приличных броузерах.

работы на 3 дня + быть готовым к мелким правкам след 4-6 недель

CSSHTML
11 лет назад
Vasiletc
40 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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