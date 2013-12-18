Над шапкой красиво оформить: Доставка/самовывоз Оплата Акции Спецпредложения, поиск, Войти или зарегистрироваться. (http://dostavimtelefon.ru/) Сейчас это выглядит слишком "совково" Изменить саму шапку, телефоны сделать на ней кликабельными и удобными для набора, ...
Разработка формы по рисунку
требуется создать форму по рисунку,прописать стили, позиции, элементы подписи.
без подключения к бд.
Сайт готов, необходимо только модуль под джумлу нарисовать и оформить в стилях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
на ipad\iphone: выпадающее меню. при нажатии на пункты выпавшего меню- оно просто сворачивается, и не можем перейти на страницы подменю. сайт на джумле. Сразу пишите цену.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно сверстать одностраничник, составляющие: фон, форма. Есть полный PSD, элементы уже вырезаны. Сделать нужно сегодня, в заявке укажите цену исполнения. Оплата по факту.Завершен11 лет назад
- $100
Друзья, нужно оперативно сверстать и натянуть главную страницу на cms 1С БитриксЗавершен11 лет назад
- $50
готовый макет PSD необходимо сверстать и прикрепить визуальный редакторHTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт vmstar.ru Движок: wordpress Задача: 1. сверстать кнопку и меню как в псд (рис.1-2) 2. текст в кнопке должен быть текстовый - шрифт нужно будет подключить локально для всех ...Завершен11 лет назад
От верстать две страницы, по идее они отверстаны и работают просто на сайте внедряются изменеия, вот эти изменения нужно и от верстать. Скрин 1 - Красным выбрано то что нужно ...Завершен11 лет назад
Сделать коррекцию сайта groundz.ru, чтобы он правильно отображался разных браузерах - без полосы прокрутки.CMS AmiroЗавершен11 лет назад
Имеется сайт на joomla 2.5, в нем имеются уже готовые стили различным блоков и элементов, но есть некоторые недочеты в плане того "не совсем ровно сделано" или "не совсем так работает при клике или наведение ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
На днях закончится дизайн и предоставят полный макет. Дизайн под юкоз, для мобильной версии. Поэтому нужен верстальщик, который возьмется за эту работуHTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад