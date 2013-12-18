Коррекция сайта

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  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок163 просмотра

Сделать коррекцию сайта groundz.ru, чтобы он правильно отображался разных браузерах - без полосы прокрутки.CMS Amiro

11 лет назад
jeffbob
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MrDolmatov
Николай 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Николай отличный исполнитель. Работает на результат и судя по общению с ним, главное для Николая: качество, ответственность и открытость для заказчика. Огромное спасибо! Обращусь еще не раз.
Вежливый и понятно изъясняющиеся заказчик! Приятно было работать!

Заявки фрилансеров

MrDolmatov
Николай 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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