Доброго времени! Необходимо создать мобильную версию сайта. Тематика сайта - Автосервис. Компьютерная версия сайта создана на платформе Joomla. http://www.tlm-centr.ru/
Коррекция сайта
Сделать коррекцию сайта groundz.ru, чтобы он правильно отображался разных браузерах - без полосы прокрутки.CMS Amiro
Выбранный исполнитель
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