Доброго времени! Необходимо создать мобильную версию сайта. Тематика сайта - Автосервис. Компьютерная версия сайта создана на платформе Joomla. http://www.tlm-centr.ru/
Вёрстка с CorelDraw
Требуется выполнить вёрстку 18 страниц с CorelDraw.
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