Создание мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок169 просмотров

Доброго времени!

Необходимо создать мобильную версию сайта. Тематика сайта - Автосервис.

Компьютерная версия сайта создана на платформе Joomla.

http://www.tlm-centr.ru/

Joomla
11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alekspon
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
3 дня
Спасибо большое за качественную и оперативную работу Александру! Профессиональный подход! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, полное взаимопонимание, оперативно, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

alekspon
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Многостраничный сайт.

    Требуется создание сайта (верстка из PSD макетов под JOOMLA и натяжка на хостинг). Сумма и сроки - по договоренности. Форма оплаты - после выполнения на электронные платежные системы, либо - безопасная сделка.

    Joomla
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Многостраничный сайт.

    Требуется верстка по макетам psd под joomla и натяжка на хостинг. Цена и сроки договорные. Оплата - только после выполнения, либо - безопасная сделка.

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Собрать сайт на wp

    Нужно собрать сайт на wordpress Разделы О команде – выпускной альбом(фотки в круглых рамках) на нажатии фотки открывается страница человека(фото в полный рост, краткая биография). Новости – фото, начало статьи, кнопка ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Качественная вёрстка небольшого сайта

    Необходимо качественно сверстать 4 страницы сайта. Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованим функции INCLUDE. Превью страниц — во вложении. Основные требования: 1. Фиксированая ширина, оптимальная ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно сверстать главную страницу сайта

    $50

    Всем привет! Необходимо сверстать главную страницу сайта. Дизайн-макеты в PSD имеются, здесь должна быть не просто статическая верстка, а верстка с применением базового программирования (без PHP, только JS, скорее всего Jquery). ...

    HTMLJavaScriptjQueryPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Ищу супер-верстальщика

    Здравствуйте! Нужен серьезный спец по верстке для проектов повышенной сложности. Иногда появляются заказы с множеством графики, эффектов, параласов, подгрузое на аяксе и т.п. Нужен надежный человек, который сможет их реализовать и будет ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сверстать макет главной

    $18

    Добрый день. Нужно сверстать макет главной страницы по всем правилам верстки. Макет в приложении. Пишите сроки. Это не последняя работа. Нужен человек, кто будет оперативно верстать макеты. Бывает по 2-4 заказа в неделю. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка одной страницы

    $50

    Добрый день . Требуется ответственный исполнитель по верстке. В приложении макет. Оплата по результату. ширина должна быть 1000 пикселей или 1200 (предварительно надо посмотреть). Оплата через эл. деньги 800 руб. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад