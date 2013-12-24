Верстка одной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок161 просмотр

Добрый день . Требуется ответственный исполнитель по верстке. В приложении макет. Оплата по результату.

ширина должна быть 1000 пикселей или 1200 (предварительно надо посмотреть). Оплата через эл. деньги 800 руб.

Наличие скайпа обязательно.

11 лет назад
Webincom
Денис 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Qurbanov
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
37 отзывов
11 лет назад
$25
2 дня
Отличный исполнитель. Все быстро и четко
Отличный заказчик, платит сразу, задачу ставит четко Если будут еще проекты — с удовольствием буду работать и дальше.

Заявки фрилансеров

Qurbanov
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
37 отзывов
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен программист/верстальщик Joomla 2.5

    Приветствую. Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5. Задачи: 1.Постоянная работа над сайтом. 2. Выполнение сложных ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • UMI.CMS (xml/xslt) - правка верстки шаблонов сайта

    $100

    День добрый! Сайт на UMI.CMS с использованием xml/xslt. Необходимо поправить верстку на сайте: http://itmega.ru/internet_magazin/noutbuki1/noutbuki/ 1. Скрыть под-подрубрики, если они пустые. Например, "архивные модели", из-за которых товары отображаются как список. А ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется создать сайт на WP, с версткой

    Доброго времени суток! Требуется сделать редизайн сайта (Сам сайт покажу в личку). Помимо натяжки и настройки, требуется верстка. У меня имеется уже отрисованный макет в Psd. Макеты можете посмотреть по ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка сложной странички для существующего сайта

    Исходник, который требуется сверстать, здесь https://dl.dropboxusercontent.com/u/26065924/ok/otk_2_003_landing3.rar верстку нужно делать на базе вот этой странички с ее таблицей стилей: http://ryazan.otkorobki.ru/content/about.htm отличия новой странички от сайта: самую верхнюю ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка

    Нужна верстка одной странички, срок 18.12.2013, до 12 часов дня. Исходники отправлю исполнителю.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Магазин на magento

    $200

    У нас есть дизайн. Его нужно сверстать и одеть на Мадженто. Простой магазин с платежкой киви. Бюджет 200$ и сроки у нас жмут.

    Magento
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать и натянуть дизайн на дле 10.1

    $60

    Здравствуйте! Нужно сверстать и натянуть диз на дле 10.1, сайт серии игр street fighter - streetfighter.ru Только вот еще просьба чтоб краткую новость можно было в двух вариантах как в дизе и просто ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Проблема jQuery

    $10

    Есть проблема с jQuery, иногда скрипт выполняется, иногда нет.(изменяется src изображения). Не могу понять в чем дело...

    jQuery
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка под питон+джанго

    Нужно сверстать под указанную систему сайт, файлы дизайна во вложении. Высылате стоимость Ваше работы и сроки. Желательны примеры сайтов, которые Вы свертали под этот движок.

    DjangoPython
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад