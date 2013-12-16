Сверстать и натянуть дизайн на дле 10.1

Здравствуйте!

Нужно сверстать и натянуть диз на дле 10.1, сайт серии игр street fighter - streetfighter.ru

Только вот еще просьба чтоб краткую новость можно было в двух вариантах как в дизе и просто картинка от борта до борта, как тут http://elder-scrolls.com/morrowind_wallpapers/

Без предоплаты!

Диз не прекрепляется выглядит так

http://s019.radikal.ru/i626/1312/1a/28a597ca6d32.jpg

http://i069.radikal.ru/1312/e8/6458a33c08f3.jpg

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