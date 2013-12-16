WordPress: донастроить шаблон (упрощение)

На сайте mem.tsybulkin.ru/ установлен WP + тема.

Нужно изменить сайт до такова вида:

Нужно только 2 раздела – фото и видео.

Для фото нужно подобрать и установить фотогалерею простенькую в ней должно быть:

- возможность создания альбомов, все фото альбома на одной странице т.е. без листинга

- увеличении фото с адаптаций под размер окна,

- листание фото в увеличенном виде.

Для видео – просто видео плеер куда вставим 1-2 видео. Файлы с видео будут лежать на хостинге сайта.

Фактически задача сводиться к изменениям в вёрстке и установке и настройке 2х плагинов.

Прилагаю блок-схемы расположения объектов на страницах.