Поправить вывод фото в шаблоне Wordpress

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Закрыт3 заявки143 просмотра

Необходимо поправить пропорции вывода превью фотографий. WordPress

WordPress
11 лет назад
plastid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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