Сверстать около 30 лендингов (адаптивно)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок182 просмотра

Нужно сверстать большое количество лендингов(адаптивно). Преимущество исполнителям из Украины которые на бустрапе програмируют. Скидываю пробную верстку на оценку

11 лет назад
igorrebega
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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