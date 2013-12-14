Нужно внести изменения в дизайн одностраничника. Сайт на HTML. Добавить небольшое меню. Изменить дизайн.
Сверстать около 30 лендингов (адаптивно)
Нужно сверстать большое количество лендингов(адаптивно). Преимущество исполнителям из Украины которые на бустрапе програмируют. Скидываю пробную верстку на оценку
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