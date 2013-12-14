Мини ТЗ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок160 просмотров

1. сайт должен отображаться по центру на экранах с большим разрешением

2. подключить фавикон

Связь скайп. Оплата по факту. Qiwi.

11 лет назад
svpr
46 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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