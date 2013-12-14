Верста дизайна в HTML - только для профи

Здравствуйте!

Необходимо сверстать дизайн главной и внутренней страницы сайта в HTML (т.е. всего 2 страницы).

Требуется только профи, который хорошо знает: html5, css3, js + может легко адаптировать верстку под мобильные устройства.

Ищу ответственного исполнителя, который работает по графику и никуда не пропадает.

Указывайте среднюю стоимость за главную страницу или за час вашей работы.

Спасибо!