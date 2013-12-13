Flash + PHP

Есть некоторое количество флешек. С исходниками. В некоторых текст зашит во флешку, нужно сделать эти флешки переводными извне, тексты чтоб везде были системными шрифтами. Порядка 10 флешек в общей сложности. Флешки слова берут из файла языка, через PHP. Работы надо вести по СВН.