Css верстка для движка question2answer

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки189 просмотров

Требуется верстальщик для верстки psd-макета под движек question2answer.

Макетов много.

Как верстать шаблоны описано тут http://www.question2answer.org/themes.php

Жду Ваши предложения и АДЕКВАТНЫЕ цены за верстку макета.

CSS
10 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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