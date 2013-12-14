Сверстать 2 внутренних страницы сайты

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Завершен1 заявка103 просмотра

Сверстать 2 странички сайта агентства недвижимости.

11 лет назад
Pentik
Андрей 
35 лет
20 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Cianos
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$16
1 день
Всё как всегда... быстрее, чем обещано и даже лучше чем ожидалось! :) Оперативно работающий и высокопрофессиональный исполнитель! Рекомендую!
И снова все на высшем уровне. Хорошее ТЗ и мгновенная оплата. Очень приятно работать с такими заказчиками

Заявки фрилансеров

Cianos
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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