1) Паттерны 2) Кнопки реагируют при наведении 3) Текст не растрирован 4) Текст на кнопках это текст 5) Каждая кнопка и форма имеют свой id. (Нужно для целей в метрике. ) ...
Сверстать 2 внутренних страницы сайты
Сверстать 2 странички сайта агентства недвижимости.
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