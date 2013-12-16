Требуется взять описание товара с одного сайта, и перенести его на другой сайт со всеми ХТМЛ заморочками предлагайте цены:).
Поправить верстку на сайте
На сайте pl-beg.ru на странице http://pl-beg.ru/cat/group_9905_avtokresla.html правый блок где перечисляются типы автокресел, уходит под товары, а должен быть виден весь
Выбранный исполнитель
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