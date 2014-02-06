Сверстать и прикрутить на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок187 просмотров

Здравствуйте фрилансеры. Дизайн всех страниц почти готов. Требуется интернет магазин сверстать и прикрутить на wp В магазине требуется реализовать довольно сложную вещь, подробнее обсудим с кандидатами. Предпочтение тем у кого опыт и отзывы

WordPress
11 лет назад
kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$500
20 дней
Всё хорошо. Работа как всегда выполнена на отлично!!!
Было приятно иметь с Вами дело!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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