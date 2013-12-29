Верстка админки на основе Bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок292 просмотра

Нужен опытный верстальщик для выполнения верстки для админки.

ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0An-KDgRyOrZldGZWMlJ0bW1nMXVtdWttSFlLNDRxYVE&usp=sharing

В перспективе — пост.сотрудничество, проекты различной сложности, много JS.

Оплата — unistream, WMZ.

Требования:

- уверенные знания HTML, CSS3, JS (jQuery)

- блочная кроссбраузерная верстка

- верстка должна быть выполнена на основе bootstrap (v.2.x) — http://bootstrap-ru.com

Предпочтение отдается фрилансерам с опытом работы.

Обсуждение проекта — скайп, голосом.

Обязательно указать сроки, сумму и свои почасовые ставки в USD!!!

BootstrapHTMLJavaScriptjQuery
11 лет назад
fyre
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$100
3 дня
Работоспособный, адекватный фрилансер, каких здесь мало. Буду продолжать с ним сотр-во. Несмотря на задержку по срокам, проект выполнен хорошо.
Отличный работодатель. Четкая постановка задачи, своевременная и достойная оплата. Приятный в общении и адекватный человек. Знает чего хочет, и что ему нужно. Корректно и понятно выражает свои мысли. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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