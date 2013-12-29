Надо в HTML перевести страницы с полным рабочим функционалом (если требуется, то со скриптами) http://hotline.ua/ http://hotline.ua/computer/noutbuki-netbuki/ http://hotline.ua/computer/ http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/ http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=2 http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=3 http://hotline.ua/yp/20512/reviews/ http://hotline.ua/yp/20512/ http://hotline.ua/yp/20512/price/
Верстка админки на основе Bootstrap
Нужен опытный верстальщик для выполнения верстки для админки.
ТЗ: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0An-KDgRyOrZldGZWMlJ0bW1nMXVtdWttSFlLNDRxYVE&usp=sharing
В перспективе — пост.сотрудничество, проекты различной сложности, много JS.
Оплата — unistream, WMZ.
Требования:
- уверенные знания HTML, CSS3, JS (jQuery)
- блочная кроссбраузерная верстка
- верстка должна быть выполнена на основе bootstrap (v.2.x) — http://bootstrap-ru.com
Предпочтение отдается фрилансерам с опытом работы.
Обсуждение проекта — скайп, голосом.
Обязательно указать сроки, сумму и свои почасовые ставки в USD!!!
Выбранный исполнитель
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