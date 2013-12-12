Доработка сайта на Joomla

Есть сайт http://info-script.ru/

Сайт создан на Joomla

На главной странице сайта, материалы представлены в видео блога, и они выкривлены.

То есть блок с меню который должен располагаться справа, находится внизу. + ко всему криво отображается футер.

А вот как нужно чтобы все отображалось: http://info-script.ru/novye-videouroki

Рассчитаться могу WebMoney