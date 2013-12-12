Переделка шаблонов ThemeForest

Здравствуйте!

Есть макеты с themeforest.net, их нужно переделать под тематику "двери" либо "окна". Переделать - это значит, что нужно изменить навигацию, картинки/баннеры, тексты, которые есть в макете, почистить код от мусора (удалить ненужные js, css).

Какой нужен результат?

1-я страница - это главная.

2-я страница - страницы каталога товаров.

3-я страница - карточка товара

Все страницы - просто html, ни под какую CMS верстать не нужно.

На главной должно быть 4 текстовых блока 300-500 знаков с картинкой(ами), 5-10 текстовых блоков по 100-200 знаков с картинкой, блок ссылок "смотрите также" на статьи.

Первые 4 текстовых блока для главной должны выглядеть как-то по-разному.

Подробнее в личке. Оплата через безопасную сделку.

При сотрудничестве переписка и т.п. будет происходить через битрикс24.

Пример "до и после":

http://www.angelomazzilli.com/Perfetto/index.html

http://alfadoors.ru/