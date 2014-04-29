Сверстать для небольшого ИМ

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Завершен16 заявок221 просмотр

Нужно сверстать для ИМ

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пример из дизайна:

http://clip2net.com/s/6mW0Qs

http://clip2net.com/s/6mW1JM

11 лет назад
alexleo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
5 дней
Отличный исполнитель! Сделал все качественно и быстро!
Рекомендую заказчика! Чётко объясняет задание, моментальная оплата.

Заявки фрилансеров

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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