Здравствуйте фрилансеры! Нужно создать стандартный интернет-магазина на Joomla. Создать ВСЕ разделы и пункты меню что есть в макете. Из дополнительных работ нужно добавить: Модуль производителей. Модуль Вы просматривали. ...
Сверстать и установить сайт на 1С Битрикс
Здравствуйте фрилансеры программисты. Есть дизайн не сложного интернет магазина авто запчастей. Требуется сверстать и установить на 1с Битрикс. От исполнителя требуется ответственность, качество и пунктуальность.
Прошу указывайте примерную стоимость и срок
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Вывод в категории virtuemarta полей: Заголовок (наименование тура) Цена от кол-во звезд Количество ночей город Вылета Дата вылеты http://5okean.net/туры/Завершен11 лет назад
- $100
Сделать шаблон из PSD в MoDx Заказ очень срочный, при хорошей работе возможно постоянная работа. Пишите в skype : marek.klimovHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Требуется Wordpress-программист на длительный срок для создания различных по сложности проектов на WP. Наши требования: 1. Большой опыт работы с WP; 2. Хорошее ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! На сайт установлена форма поиска от Яндекса http://site.yandex.ru Установка, работа скрипта - все хорошо. Но вокруг него на сайте появились "полосы". Очевидно, конфликт с какими-то классами в ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать HTML-верстку 5-ти макетов psd для интернет магазина. Требования к верстке: 1. Bootstrap-like layout (it could be modified bootstrap template) 2. jQuery 3. jQuery UI 4. HTML5 ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Передыдущий фрилансер отказался от задачи после 5 дней молчания, поэтому теперь это почти "на вчера". Есть шаблон Yootheme subway для версии 3.0, есть архив сайта версии 1.5 в компоненте akeeba. Необходимо внести ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Задача исправить несколько мелких ошибок в верстке. Например: в выпадающих списках не работают ползунки прокрутки..Завершен11 лет назад
- $60
Требуется верстка сайта-визитки на Wordpress. Сайт представляет собой одну главную страницу и аналогичные по внешнему виду внутренние, которые являются обычными статьями. Образец макета — http://tline.biz/images/portfolio/site/np24.png Что требуется от верстки: ...Завершен11 лет назад
Есть дизайн в psd-файле. Необходимо сделать АДАПТИВНУЮ верстку и натянуть на Wordpress. Из пожеланий: при скроллинге страницы вниз, верхнее меню должно постоянно оставаться на экране. Страницы дизайна прикрепил к заданию. ...Завершен11 лет назад