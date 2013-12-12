Поправить CSS - неверное отображение элемента

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Закрыт12 заявок143 просмотра

Добрый день!

На сайт установлена форма поиска от Яндекса http://site.yandex.ru

Установка, работа скрипта - все хорошо. Но вокруг него на сайте появились "полосы". Очевидно, конфликт с какими-то классами в CSS. Нужно определить, в чем проблема и решить ее.

Код поиска и CSS предоставлю.

CSS
11 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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