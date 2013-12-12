Правки по шаблону Joomla 3 Перенос статей с J1.5

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Закрыт3 заявки101 просмотр

Передыдущий фрилансер отказался от задачи после 5 дней молчания, поэтому теперь это почти "на вчера".

Есть шаблон Yootheme subway для версии 3.0, есть архив сайта версии 1.5 в компоненте akeeba. Необходимо внести небольшие изменения в шаблон subway и перенести статьи с сайта версии 1.5 в версию 3.0.

Какие правки нужно внести в шаблон, можно увидеть в прикрепленном файле.

Joomla
11 лет назад
GlowMan
38 лет
17 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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