Правки по шаблону Joomla 3 Перенос статей с J1.5

Передыдущий фрилансер отказался от задачи после 5 дней молчания, поэтому теперь это почти "на вчера".

Есть шаблон Yootheme subway для версии 3.0, есть архив сайта версии 1.5 в компоненте akeeba. Необходимо внести небольшие изменения в шаблон subway и перенести статьи с сайта версии 1.5 в версию 3.0.

Какие правки нужно внести в шаблон, можно увидеть в прикрепленном файле.