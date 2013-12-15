Требуется верстка сайта-визитки на Wordpress. Сайт представляет собой одну главную страницу и аналогичные по внешнему виду внутренние, которые являются обычными статьями. Образец макета — http://tline.biz/images/portfolio/site/np24.png Что требуется от верстки: ...
Исправить ошибки в верстке
Задача исправить несколько мелких ошибок в верстке. Например: в выпадающих списках не работают ползунки прокрутки..
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $60HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть дизайн в psd-файле. Необходимо сделать АДАПТИВНУЮ верстку и натянуть на Wordpress. Из пожеланий: при скроллинге страницы вниз, верхнее меню должно постоянно оставаться на экране. Страницы дизайна прикрепил к заданию. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Доброй вечер фрилансеры. Я в этом вопросе профан, у меня есть дизайн, нужно сделать чтоб все это работало и была возможность добавлять новые продукты, изменять старые, тоже самое с акциями. По ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужно Сверстать и натянуть дизайн на опенкарт БЕЗ предоплаты! Дизайн прикреплен!HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть дизайн сайта огнебиозащиты http://yadi.sk/d/w6AsnwjVEAct2 Нужно сверстать под WordpressHTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад
Дизайн есть, верстка есть, лицензия на битрикс тоже есть. Всего 4 шаблона (главная, типовая внутренняя и еще 2 на пару разделов) Шаблоны, структуру и прочие детали – обсуждаю индивидуально! ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Поработав с CSS сделать его более "презентабельным" для сайта infomebel.byHTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Всем добрый день! Занимаюсь SEO, веду ряд крупных проектов. Регулярно возникает потребность в верстке (исправление ошибок или верстка с нуля). Нужен хороший специалист для регулярного сотрудничества на удаленке. Буду рад рассмотреть ваши предложения! ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Удаленная работа по нашим ТЗ. Знания PHP, Битрикс желательно. Свободный график, договор. Оплата по проектно, высокая и своевременная.HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад