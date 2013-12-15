Исправить ошибки в верстке

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок207 просмотров

Задача исправить несколько мелких ошибок в верстке. Например: в выпадающих списках не работают ползунки прокрутки..

11 лет назад
K_Andrey
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sashader
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад
$2
1 день
Отличный исполнитель все сделал быстро и качественно.
Отличный заказчик, работать было приятно :)

Заявки фрилансеров

sashader
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 лет назад

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