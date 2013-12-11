Требуется верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок209 просмотров

Удаленная работа по нашим ТЗ. Знания PHP, Битрикс желательно. Свободный график, договор. Оплата по проектно, высокая и своевременная.

PHP
11 лет назад
rd-soft
Леонид 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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