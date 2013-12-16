Срочная верстка 5-ти страниц.

Несложные 5 страниц в псд, свертстать нужно по максимуму быстро.

Оцениваю работу в 50 долл, но рассмотрю и ваше предложение по цене и срокам.

Обязательно - верстка должна быть адаптивная и валидная.

Без предоплат, оплата по выполнению верстки всех страниц. После предоплат все исчезают или затягивают проект. Это мне не нужно.