Верстка 5-ти страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок252 просмотра

Срочная верстка 5-ти страниц.

Несложные 5 страниц в псд, свертстать нужно по максимуму быстро.

Оцениваю работу в 50 долл, но рассмотрю и ваше предложение по цене и срокам.

Обязательно - верстка должна быть адаптивная и валидная.

Без предоплат, оплата по выполнению верстки всех страниц. После предоплат все исчезают или затягивают проект. Это мне не нужно.

11 лет назад
Mister_V
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

denis_gidin
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$70
5 дней
Отличный исполнитель! Сделал качественную верстку, быстрее чем договаривались. Прислушивался к пожеланиям по проекту, которые возникли по ходу работы, за что отдельное спасибо. Уверен что буду обращатся к нему еще не раз. Всем рекоммендую!
Все получилось! Заказчик оказался ответственным и все выполнил по договоренности! Работать приятно! Спасибо!

Заявки фрилансеров

denis_gidin
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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