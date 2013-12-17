Сверстать лэндинговую страницу

Нужен web-программист сверстать из PSD макета лэндинговую страницу и перенести её на WordPress.

Максимальный срок выполнения со всеми правками: 3 дня. Сделка через СБС.

Обязательное условие! Обратная связь 1 раз в день, вечером (отчет о проделанной работе за день).

Если хотите чтобы я ответил на Ваш отклик, укажите свой опыт, стоимость работы и сколько времени Вам потребуется на данную работу.