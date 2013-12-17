Сверстать лэндинговую страницу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок199 просмотров

Нужен web-программист сверстать из PSD макета лэндинговую страницу и перенести её на WordPress.

Максимальный срок выполнения со всеми правками: 3 дня. Сделка через СБС.

Обязательное условие! Обратная связь 1 раз в день, вечером (отчет о проделанной работе за день).

Если хотите чтобы я ответил на Ваш отклик, укажите свой опыт, стоимость работы и сколько времени Вам потребуется на данную работу.

WordPress
11 лет назад
artemvengin
Артем 
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Laptzov
Юрий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
11 лет назад
$100
1 день
Работал с Юрием по HTML-верстке и установке на WordPress лэндинговой страницы: kupit-elky.ru Юрий, отлично справился с поставленной задачей. Вся работа, включая правки, была сделана за 3 дня. Из основных плюсов работы с ним особенно хочу отметить его постоянное присутствие в сети, а также внимательность к мелочам и внесению правок. Также хочу отметить качество самой верстки - скорость загрузки страницы приятно порадовала. И дельные советы по внутренней оптимизации работы сайта. Сейчас сотрудничаю с ним еще по одному проекту.
Отличный заказчик! Всё было "в ёлочку"!

Заявки фрилансеров

Laptzov
Юрий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
11 лет назад

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