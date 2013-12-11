Добрый день. Требуется сверстать, запрограммить и залить на домен. CMS на ваш выбор. Желательно: платная cms, распространенная, знакомая не только узкой части программистов, юзабельная. Не предлагать разного рода джумлы и вордпрессы. ...
Верстка 19 страниц
Необходима качественная верстка. 19 страниц.
главная внутренние и формы.
Верстка резиновая, кроссбраузерная, HTML5/CSS3, JS.
Исходники подготовлены, будут представляться частями (всего 4 части) после сдачи каждой предыдущей сверстанной части.
Сдача работ поэтапно, по частям. Оплата за каждую часть 100% сразу после приемки.
Пока предыдущая часть не принята и не оплачена, к следующей части на приступаем.
Рисунки на ознакомление по запросу.
Будет еще 5 часть после верстки первых четырех.
Необходима разработка скриптов для выпадающего меню и выпадающих окошек.
Также необходимо подключить подгрузку карты яндекс.
Есть несколько слоев при селекте, накладываемых на карту.
Готовить верстку строго под битрикс, нужна рабочая качественная верстка.
Срок примерно 10 календарных дней.
От вас предварительная цена работ с обоснованием и срок.
Общение через Скайп. Оплата на WMR.
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