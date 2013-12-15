Требуется внести изменения в верстку сайта, прописанные во вложенном файле "Задание".
Верстка для сайта Реабилитационного центра
Нужна кросс-браузерная html5 верстка для сайта. 6 типовых страниц.
Пожалуйста, указывайте сроки и цену.
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