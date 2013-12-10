Верстка и натяжка на CMS

Верстка (кроссб-ая, валидная, адаптивная) и подкл. cms MODx

Ищем верстальщика, «наверстать упущенное» (потратили кучу времени на безответственных исполнителей) и программиста знакомого с данной cms, для создания сайта компании.

Сайт — не шаблонный, с уникальным дизайном (16–17 внутренних стр. + обложка). Для профи — это не проблема, а другие нам и не нужны.

Верстка — кроссбраузерная, валидная (по стандартам W3C), адаптивная. В общем все как полагается.

PHP, html5, CSS3 (возможно JavaScript, ajax)

Дизайн есть. Есть техническое задание.

По срокам — времени потрачено уже не мало (как я и говорил несколько раз попадались тут какие-то му**ки, не отвечающие за свои слова), но опять же хотелось бы быстрее (указал 10 дней, это вполне реально).

На сайте нет к сожалению поля дабы указать стоимость, укажу тут — 7.000 руб/проект.

1 — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ человек, выполняющий свои обещания!

2 — Ежедневно нужно показывать, что готово на данный момент, дабы мы могли быть уверены, что работа идет!

3 — Находиться на связи днем! Могут быть вопросы как по данному, так и по другим возможным проектам.

4 — Работаем мы по БЕЛОМУ. Связываться с «анонимами» не станем, подписываем официальный договор, что и будет являться гарантией выполнения наших и ваших обязательств.

5 — На момент первого сотрудничества речи о предоплате — НЕ может и быть. Проект может хрониться в момент разработки на вашем сервере для подстраховки, но платить за воздух никто не собирается.

6 — Проект — не едино разовый. Будут еще проекты, так что исполнителей ищем для долгосрочного сотрудничества.

7 — От вас хотелось бы получить ваши контактные данные для связи, ссылки на портфолио (может быть выборочно проверено) и описание знаний и умений (возможно сразу несколько проектов отдадим).

8 — WEB — студии и рекламные агентства проходят мимо. Ваши услуги нам не интересны.