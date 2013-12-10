Требуется внести изменения в верстку сайта, прописанные во вложенном файле "Задание".
Верстка и натяжка на CMS
Верстка (кроссб-ая, валидная, адаптивная) и подкл. cms MODx
Ищем верстальщика, «наверстать упущенное» (потратили кучу времени на безответственных исполнителей) и программиста знакомого с данной cms, для создания сайта компании.
Сайт — не шаблонный, с уникальным дизайном (16–17 внутренних стр. + обложка). Для профи — это не проблема, а другие нам и не нужны.
Верстка — кроссбраузерная, валидная (по стандартам W3C), адаптивная. В общем все как полагается.
PHP, html5, CSS3 (возможно JavaScript, ajax)
Дизайн есть. Есть техническое задание.
По срокам — времени потрачено уже не мало (как я и говорил несколько раз попадались тут какие-то му**ки, не отвечающие за свои слова), но опять же хотелось бы быстрее (указал 10 дней, это вполне реально).
На сайте нет к сожалению поля дабы указать стоимость, укажу тут — 7.000 руб/проект.
1 — ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ человек, выполняющий свои обещания!
2 — Ежедневно нужно показывать, что готово на данный момент, дабы мы могли быть уверены, что работа идет!
3 — Находиться на связи днем! Могут быть вопросы как по данному, так и по другим возможным проектам.
4 — Работаем мы по БЕЛОМУ. Связываться с «анонимами» не станем, подписываем официальный договор, что и будет являться гарантией выполнения наших и ваших обязательств.
5 — На момент первого сотрудничества речи о предоплате — НЕ может и быть. Проект может хрониться в момент разработки на вашем сервере для подстраховки, но платить за воздух никто не собирается.
6 — Проект — не едино разовый. Будут еще проекты, так что исполнителей ищем для долгосрочного сотрудничества.
7 — От вас хотелось бы получить ваши контактные данные для связи, ссылки на портфолио (может быть выборочно проверено) и описание знаний и умений (возможно сразу несколько проектов отдадим).
8 — WEB — студии и рекламные агентства проходят мимо. Ваши услуги нам не интересны.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $33
У нас есть готовый дизайн лэндинга. Нам нужно его сверстать и добавить скрипты для всплывающих форм, счетчика и для отправки заявок на почту. Бюджет - $33.Закрыт11 лет назад
Добрый день! К 12 дня завтра (а лучше раньше) нужно отверстать лендинг, скрин в аттаче. То есть скорее всего это придется делать ночью :) Скрипты все предоставлю. ...Завершен11 лет назад
- $900
Требования к кандидату: Владение инструментами: CSS, HTML, JavaScript, AJAX, PHP. Навыки: веб-дизайн, проектирование интерфейсов, адаптивная верстка. Работа с CMS DLE. Приветствуется: - знание принципов работы по оптимизации ...Закрыт11 лет назад
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Поправить верстку и javascript. Главное нужен тот кто разбираете в js.Закрыт11 лет назад
Есть готовая главная страница, на ее базе требуется сверстать шаблон внутренней страницы + 5 форм одного модуля. Сверстанные файлы (для примера) и превью формы - во вложении. ПСД-макет отправим исполнителю.Завершен11 лет назад
Сайт skolkovo-park.com слайдер на главной не работает в ie8 необходимо исправить сегодня.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Надо до пн сделать сайт на Битриксе Простой сайт визитка спортивного зала Битрикс купим сами, нужна консультация по редакции Опыт с Битриксом, сразу прикрепляйте примеры. Оперативность.Завершен11 лет назад
Нужен специалист по smarty для установки отверстаного дизайна на движок. Если Вы знаете Smarty задачи сложности не вызовет, так как это просто смена дизайна, без нового функционала Всего надо ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад