Внести изменения в верстку

Уже не первый раз обращаюсь к Михаилу. Работу выполняет качественно, оперативно, дополнительные комментарии и пожелания к согласованному ТЗ учитывает и быстро реализует. Особенно радует наличие постоянной связи с исполнителем. Непременно буду дальше с ним работать.