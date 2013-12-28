Внести изменения в верстку

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок289 просмотров

Требуется внести изменения в верстку сайта, прописанные во вложенном файле "Задание".

11 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$110
3 дня
Уже не первый раз обращаюсь к Михаилу. Работу выполняет качественно, оперативно, дополнительные комментарии и пожелания к согласованному ТЗ учитывает и быстро реализует. Особенно радует наличие постоянной связи с исполнителем. Непременно буду дальше с ним работать.
Все супер, рад сотрудничеству! Четкое ТЗ, оплата без каких-либо задержек. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

mvm
37 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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