Нужен человек в помощь для удалённой работы. Фултайм. Необходимые знания: Стандартный набор html, css, js. Знать sass, less. Опыт использования svn, git. Обязательно понимание методологии БЭМ. ...
Переверстать шаблон на DLE
Есть шаблон в котором не работают некоторые модули, что-то с версткой.. необходимо переверстать дефолтный шаблон в котором модули работают...или разобраться в действующем шаблоне.
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