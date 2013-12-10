Переверстать шаблон на DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок115 просмотров

Есть шаблон в котором не работают некоторые модули, что-то с версткой.. необходимо переверстать дефолтный шаблон в котором модули работают...или разобраться в действующем шаблоне.

DLE
11 лет назад
manco2
Капак 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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