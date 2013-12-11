Нужен человек в помощь для удалённой работы. Фултайм. Необходимые знания: Стандартный набор html, css, js. Знать sass, less. Опыт использования svn, git. Обязательно понимание методологии БЭМ. ...
Необходимо внести правки в HTML верстку
Необходимо внести несколько правок в макет HTML верстки.
Оставляйте скайп кто свободен.
Выбранный исполнитель
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