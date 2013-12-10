Требуется верстка html с динамическими элементами

$180
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок166 просмотров

Требуется верстка html (с динамическими элементами, графики, иконки) Дизайн в текстовом файле, исходники psd, натягивать никуда не надо, сделать надо за день. предоплат НЕТ, сбр или по факту. Контакт скайп который оставите.

HTML
11 лет назад
erot
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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