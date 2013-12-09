html вёрстка с adobe ilustrator (ai), валидно, аккуратно, быстро. Страниц 5. Не обязательно но было бы хорошо если бы вы хорошо владели php+mysql, могли бы установить вёрстку на опенкарт и перепрограммировать несколько ...
Битрикс - добавить поддержку IE8+ и доработка
Добрый день, дано:
Сайт1: http://im.wml.webtm.ru/ на Битрикс Управление сайтом 14.0.6 (на типовом шаблоне)
Сайт2: ориентировочный ориентир: h_o_m_e_m_a_r_k_e_t_.r_u
Задача№1:
1. Почему то ломается на IE8 список товаров, можете сами посмотреть, надо бы доработать сайт чтоб на IE8+ все было корректно, на 11ой версии все ок. На 9/10 версии возм. проверить нету. Сразу можно проверить сайт на других браузерах.
Задача№2:
2. Перекрасить тона сайта в оранжевый, добавить на верхней половине бакграунд, по типу как на сайте2
3. Верхнее меню - перекинуть на самый верх как на сайте2
4. Меню товаров - установить разделители между группами товаров
5. Поисковую строку - перекинуть внизу между верхней и нижней частями сайта, как на сайте 2
6. Корзину, Ссылки входа и регистрации перекинуть на место поисковой строки, в идеале ввиде картинок
7. Слайдер сделать с авторотацией как на сайте2
Само собой все это с кроссбраузерностью. Для мобильных устройств там отдельный шаблон.
Пока все, потом ещепотребуется доработка нижней части.
Просьба написать стоимость по каждой задаче и по каждому пункту, возможно будет частичное выполнение, зависит от стоимости.
Нужен грамотный надежный веб-програмист для построения долгосрочных взаимовыгодных отношений для различных веб-проектов, с адекватной стоимостью услуг.
Порядочность со своей стороны гарантирую.
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