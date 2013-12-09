Битрикс - добавить поддержку IE8+ и доработка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка104 просмотра

Добрый день, дано:

Сайт1: http://im.wml.webtm.ru/ на Битрикс Управление сайтом 14.0.6 (на типовом шаблоне)

Сайт2: ориентировочный ориентир: h_o_m_e_m_a_r_k_e_t_.r_u

Задача№1:

1. Почему то ломается на IE8 список товаров, можете сами посмотреть, надо бы доработать сайт чтоб на IE8+ все было корректно, на 11ой версии все ок. На 9/10 версии возм. проверить нету. Сразу можно проверить сайт на других браузерах.

Задача№2:

2. Перекрасить тона сайта в оранжевый, добавить на верхней половине бакграунд, по типу как на сайте2

3. Верхнее меню - перекинуть на самый верх как на сайте2

4. Меню товаров - установить разделители между группами товаров

5. Поисковую строку - перекинуть внизу между верхней и нижней частями сайта, как на сайте 2

6. Корзину, Ссылки входа и регистрации перекинуть на место поисковой строки, в идеале ввиде картинок

7. Слайдер сделать с авторотацией как на сайте2

Само собой все это с кроссбраузерностью. Для мобильных устройств там отдельный шаблон.

Пока все, потом ещепотребуется доработка нижней части.

Просьба написать стоимость по каждой задаче и по каждому пункту, возможно будет частичное выполнение, зависит от стоимости.

Нужен грамотный надежный веб-програмист для построения долгосрочных взаимовыгодных отношений для различных веб-проектов, с адекватной стоимостью услуг.

Порядочность со своей стороны гарантирую.

11 лет назад
wmlflc
45 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Html вёрстка с adobe ilustrator (ai)

    html вёрстка с adobe ilustrator (ai), валидно, аккуратно, быстро. Страниц 5. Не обязательно но было бы хорошо если бы вы хорошо владели php+mysql, могли бы установить вёрстку на опенкарт и перепрограммировать несколько ...

    HTMLMySQLOpencartPHP
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переделать карточку товара virtuemart

    карточка товара http://new.constanta.ua/index.php?page=shop.product_details&amp;flypage=flypage.tpl&amp;product_id=12&amp;category_id=7&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=84 привести внешний вид как в макете в приложении. ЦЕНА, СРОК!

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка лендингов.

    $50

    Ответственного исполнителя обеспечу стабильным объемом работы. Готовый дизайн в psd. Завершить программную част в html. - пробное оплачиваемое задание Мой телефон +38098 103 1771 Сейчас в Москве ...

    HTML
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно сменить шапку сайта

    Нужно сменить шапку сайта. Сайт на jomla 2.5 меняем шапку и вставляем логотип добавляем позицию в шапку. В шапке получится 2 позиции хедер и лого оплата ЯД

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка главной страницы

    $50

    Что нужно? только верстка (не верстку сделает кодер.) Срок 1 день Макет https://monosnap.com/image/5SPg6xGb0Jrx10kE4uZ7dqdOj/ 1. Плавная прокрутка по странице 2. В ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка Битрикс (Bitrix).

    $75

    Требуется прикрутить готовую верстку к сайту. По функционалу – только новый более продвинутый поиск. Но можно и без него. Основное – это карточка и корзина, быстрый просмотр и всплывающие окна ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поставить Joomla шаблон на хостинг

    ПРиветствую всех! 1 - Требуется поставить шаблон http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2013/infinite/#page на хостинг + натануть на Joomla. Шаблон будет покупаться. 2 - Внести изменения (прописать свои пункты меню, удалить лишние, сделать ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт из корела

    Нужно сверстать сайт в кореле, подключить скрипты( скрипт анимации подскажем). По возможности реализовать отправку на почту https://pp.vk.me/c320731/v320731898/5a53/Bj0f6wCAmPY.jpg Пишите в скайп

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется сверстать 2 страницы сайта

    $45

    Здравствуйте! Требуется сверстать 2 страницы сайта и всплывающее окно. Окно появляется когда нажимаем на кнопку "Обратная связь" в шапке сайта. Пример скрипта для вызова окна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка шапки и футера сайта

    $100

    Движек щопос. Нужен специалист, который владеет кроссбраузерной и адаптивной версткой. во всех основных браузерах сайт должен отображаться корректно (IE 8 и выше, Opera, FF, Chrome). Простой и оптимизированный код верстки, контакты в ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад