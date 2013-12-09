Битрикс - добавить поддержку IE8+ и доработка

Добрый день, дано:

Сайт1: http://im.wml.webtm.ru/ на Битрикс Управление сайтом 14.0.6 (на типовом шаблоне)

Сайт2: ориентировочный ориентир: h_o_m_e_m_a_r_k_e_t_.r_u

Задача№1:

1. Почему то ломается на IE8 список товаров, можете сами посмотреть, надо бы доработать сайт чтоб на IE8+ все было корректно, на 11ой версии все ок. На 9/10 версии возм. проверить нету. Сразу можно проверить сайт на других браузерах.

Задача№2:

2. Перекрасить тона сайта в оранжевый, добавить на верхней половине бакграунд, по типу как на сайте2

3. Верхнее меню - перекинуть на самый верх как на сайте2

4. Меню товаров - установить разделители между группами товаров

5. Поисковую строку - перекинуть внизу между верхней и нижней частями сайта, как на сайте 2

6. Корзину, Ссылки входа и регистрации перекинуть на место поисковой строки, в идеале ввиде картинок

7. Слайдер сделать с авторотацией как на сайте2

Само собой все это с кроссбраузерностью. Для мобильных устройств там отдельный шаблон.

Пока все, потом ещепотребуется доработка нижней части.

Просьба написать стоимость по каждой задаче и по каждому пункту, возможно будет частичное выполнение, зависит от стоимости.

Нужен грамотный надежный веб-програмист для построения долгосрочных взаимовыгодных отношений для различных веб-проектов, с адекватной стоимостью услуг.

Порядочность со своей стороны гарантирую.