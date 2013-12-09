Требуется валидная кроссбраузерная верстка сайта с бесплатными купонами Скрины необходимых страниц сайта во вложении. Исходники перешлю непосредственно исполнителю. Срок на выполнение максимум 3 дня. Готовность ...
Html вёрстка с adobe ilustrator (ai)
html вёрстка с adobe ilustrator (ai), валидно, аккуратно, быстро. Страниц 5.
Не обязательно но было бы хорошо если бы вы хорошо владели php+mysql,
могли бы установить вёрстку на опенкарт и перепрограммировать несколько модулей
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