Версия скрипта - ImageCMS Shop Pro 4.5.1 Количество товаров -10 000. Проект интернет-магазина мобильных акссесуаров уже нарисован. Нужно только сверстать и настроить (фильтр, импорт-эекспорт, все страницы товаров а ...
Внести правки в верстку сайта
Необходимо внести правки по верстке в сайт http://pereezd119.ru/, полный список правок в приложении
Выбранный исполнитель
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