Добрый день! Наша компания производит монтаж систем видеонаблюдения, наш сайт prosto-video.ru претерпел уже не одного фрилансера, но установить постоянные отношения ни с одним не удалось, все куда то пропадают, уезжают, не отвечают... Нужен человек, способный ...
Сверстать и натянуть на DLE - Онлайн кинотеатр №2
Доброго времени суток! Ув. Колеги.
Ищу хорошого исполнителя и «напарника»
Есть нарисованный дизайн (PSD) под DLE 10.1
Задача:
1 Сверстать дизайн и натянуть на DLE.
2 Провести маленькую консультацию — по использованию данного шаблона. (возможно какието советы)
Кол. стр.: Главная, Категория, Фильм, Сериал
Окна: Регистрация, Личный кабинет, Скриншоты
Ну и все.
Прикрепляю Фул сайз главной.
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