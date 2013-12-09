Сверстать и натянуть на DLE - Онлайн кинотеатр №2

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки154 просмотра

Доброго времени суток! Ув. Колеги.

Ищу хорошого исполнителя и «напарника»

Есть нарисованный дизайн (PSD) под DLE 10.1

Задача:

1 Сверстать дизайн и натянуть на DLE.

2 Провести маленькую консультацию — по использованию данного шаблона. (возможно какието советы)

Кол. стр.: Главная, Категория, Фильм, Сериал

Окна: Регистрация, Личный кабинет, Скриншоты

Ну и все.

Прикрепляю Фул сайз главной.

DLE
11 лет назад
SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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