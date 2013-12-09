Переверстать шаблон wordpress в bootstrap(или yii)

переверстать шаблон wordpress в bootstrap(или желательно в yii(не критично,с бустрапа и сами в yii вошьем)

http://inovado.mintithemes.com/

шаблон куплен,исходники есть,только он под вордпресс. (или предложите похожий дизайн под бутстрап и к нему прикрепите графику с шаблона(чтоб заказчик был доволен) другие дизайны не предлагать! заказчик уперся хочу это либо похожее на это!

работоспособность в основных браузерах!