Переверстать шаблон wordpress в bootstrap(или yii)

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Закрыт1 заявка131 просмотр

переверстать шаблон wordpress в bootstrap(или желательно в yii(не критично,с бустрапа и сами в yii вошьем)

http://inovado.mintithemes.com/

шаблон куплен,исходники есть,только он под вордпресс. (или предложите похожий дизайн под бутстрап и к нему прикрепите графику с шаблона(чтоб заказчик был доволен) другие дизайны не предлагать! заказчик уперся хочу это либо похожее на это!

работоспособность в основных браузерах!

BootstrapWordPressYii
11 лет назад
pavelsoftman
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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