Редактирование слайдшоу

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка89 просмотров

Необходимо подправить слайдшоу, а ииенно сделать прокрутку картинок только ползунком, при клике на фото открывать соответственную ссылку.

Более подробно по скайпу.

11 лет назад
vipwebs
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14 лет в сервисе
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4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров