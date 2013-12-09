Доработать сайт на Joomla

Здравствуте,

Eсть небольшая работа по доработке сайта.Сайт www.americanbaby2be.com, сделан на Joomla.При просмотре сайта на моб. устройствах, не работает слайдер и справа проходит белая полоса.Как мне объяснили, мой преведущий спец. не предвидел моб. устройства и слишком расширил формат.Т.е. надо сделать верстку и поправить где надо.Бюджет 30 долларов.Обращайтесь.