Здравствуйте! Нужна верстка по макету. Все должно быть согласно требований. Важно внимание к деталям и профессиональный подход к выполнению работы. Все детали согласую с исполнителем
Доработать сайт на Joomla
Здравствуте,
Eсть небольшая работа по доработке сайта.Сайт www.americanbaby2be.com, сделан на Joomla.При просмотре сайта на моб. устройствах, не работает слайдер и справа проходит белая полоса.Как мне объяснили, мой преведущий спец. не предвидел моб. устройства и слишком расширил формат.Т.е. надо сделать верстку и поправить где надо.Бюджет 30 долларов.Обращайтесь.
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